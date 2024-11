G.P. 12 ottobre 2021 70 candeline per lo Studio dentistico Trova I primi settant´anni di vita dello Studio Dentistico Trova: era il 1951 quando il Dottor Antonio Trova, medico chirurgo specializzato a Roma decise di rientrare ad Alghero per dar vita ad un nuovo “gabinetto dentistico”







ALGHERO - Generazioni e generazioni di algheresi, dai bisnonni ai nonni e ai nipoti, sono nati, cresciuti e vissuti in questo lungo arco di tempo con un comune denominatore in città: lo Studio Dentistico dei Dottori Trova. Era il 1951 quando il Dottor Antonio Trova, medico chirurgo fresco di specializzazione in odontostomatologia presso l'Istman di Roma (istituto di specializzazione in odontoiatria) preferì rientrare ad Alghero rinunciando alla carriera universitaria per dar vita ad un nuovo gabinetto dentistico, come soleva definirsi in quegli anni.Inizialmente, nel 1951, lo studio nacque in via Vittorio Emanuele e successivamente, nel 1969, si trasferì nell'attuale sede di via Sassari 53, dov'e' tutt'ora attivo grazie ai figli del fondatore: Roberto, Cristiana e Stefano. Il Dottor Antonio, ricordato dai clienti più datati come disponibile ed empatico, è stato un pioniere della tecnica endodontica nell'Isola, che permetteva di "salvare il dente gravemente compromesso" con la tecnica proveniente dagli Stati Uniti della Devitalizzazzione, allora ancora sconosciuta dalle nostre parti.Una rara storia di longevità di una struttura sanitaria che ha un percorso storico con pochi eguali in Italia e che forse continuerà con i figli degli attuali sanitari, ma anche una sorta di memoria storica degli algheresi, con bambini che sono diventati padri e nonni frequentando lo Studio Dentistico Trova.Nella foto: Roberto, Stefano e Cristina Trova