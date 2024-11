Cor 12 ottobre 2021 Don Petretto è il nuovo Cerimoniere vescovile Lo ha recentemente nominato il Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino. Al via intanto gli incontri per la formazione dei Ministri straordinari della Comunione e Lettori



ALGHERO - Il Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, ha recentemente nominato don Manuel Diego Petretto nuovo Cerimoniere vescovile. Don Manuel, originario di Uri, ha conseguito la Licenza in Liturgia a Roma e ricopre l’incarico di Vicedirettore dell’Ufficio Liturgico diocesano.



Nella prossimità dell’inizio dell’anno pastorale intanto, in cui sono previsti anche gli incontri di formazione per i Ministri straordinari della Comunione e per i Lettori delle nostre comunità, l’Ufficio Liturgico diocesano ha diramato, come previsto dal calendario diocesano, gli appuntamenti inerenti la formazione dei suddetti Ministri.



Ministri straordinari della Comunione (ore 16): lunedì 25 ottobre 2021 e 7 marzo 2022 nel centro pastorale Beato P.G. Frassati per la forania di Alghero; mercoledì 27 ottobre 2021 e 9 marzo 2022 nel centro pastorale San G. M. Conforti in Macomer per la forania di Macomer; giovedì 28 ottobre e 8 marzo 2022 nel seminario di Bosa per la forania di Bosa.



Lettori che svolgono il loro servizio nelle rispettive comunità (ore 16): martedì 23 novembre 2021 e 15 febbraio 2022 nel seminario di Bosa per la forania di Bosa; mercoledì 24 novembre 2021 e 16 febbraio 2022 nel centro pastorale San G. M. Conforti per la forania di Macomer; giovedì 25 novembre 2021 e 14 febbraio 2022 nel centro pastorale Beato P.G. Frassati per la forania di Alghero.



[foto Diocesi Alghero-Bosa]