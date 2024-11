Cor 13 ottobre 2021 Carrabuffas, Mulas striglia Monti Il capogruppo di Fratelli d´Italia in consiglio comunale ad Alghero prende posizione a difesa dell'Amministrazione e bacchetta pubblicamente il "collega" Giovanni Monti: l’assessore Antonello Peru si è reso già disponibile da tempo per intervenire riguardo alle annose problematiche di Carrabuffas







Nella foto: Christian Mulas col sindaco di Alghero Mario Conoci ALGHERO - «Abbiamo letto, in queste ore, una significativa segnalazione del Consigliere del Gruppo misto Monti relativamente allo stato della viabilità di Carrabuffas [ LEGGI ]. Segnalazione che mi da il destro per informare la cittadinanza e nello specifico il neonato comitato di Carrabuffas che, anche a seguito del mio interessamento e sollecitazione di qualche tempo fa, l'assessore Antonello Peru si è reso immediatamente disponibile per intervenire riguardo alle problematiche, alcune annose, vetuste e mai risolte, di questa porzione del territorio comunale che vede risiedere tante persone e diverse importanti aziende. Nello specifico, l'assessore Peru ha richiesto una variazione di Bilancio al fine di mettere in sicurezza la strada per Carrabuffas e la sistemazione delle parti ammalorate. Siamo in attesa dello stanziamento delle somme che non appena saranno disponibili verranno celermente utilizzate per dare le risposte attese. Non ci sottraiamo ai nostri impegni e a quanto è possibile fare per la nostra città. Per il resto, lasciamo cadere le provocazioni che poco hanno a che fare col bene comune. Sono ben accetti, invece, i consigli e suggerimenti utili a fare crescere la nostra città». Che non corra buon sangue in Fratelli d'Italia dopo l'inserimento forzato dei due consiglieri (Monica Pulina e Giovanni Monti) era cosa nota e documentata: tanto che Christian Mulas, il Capogruppo eletto Consigliare in Fratelli d'Italia ad Alghero, striglia pubblicamente il "collega" sulla questione Carrabuffas.