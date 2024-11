Cor 14 ottobre 2021 Perfugas, da lunedì riapre il consultorio L’ambulatorio sarà aperto tutti i lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 13. Nel consultorio saranno presenti la ginecologa e l’ostetrica che si occuperanno principalmente di screening della cervice uterina



PERFUGAS - A partire da lunedì 18 ottobre riparte l’erogazione delle attività assistenziali nella sede del consultorio di Perfugas. A poco più di due anni dalla sua chiusura, il servizio torna ad essere operativo nel primo piano del poliambulatorio di via Toti. L’ambulatorio sarà aperto tutti i lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 13.



Nel consultorio saranno presenti la ginecologa e l’ostetrica che si occuperanno principalmente di screening della cervice uterina. La riapertura della sede di Perfugas nasce infatti nell’ottica di una forte implementazione della attività di prevenzione del tumore al collo dell’utero. Prima di accedere allo stabile le utenti devono attenersi alle procedure del triage, misurare la temperatura corporea e igienizzare le mani. Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina.



Per prenotare l’appuntamento è possibile rivolgersi al consultorio il lunedì, dalle ore 9 alle ore 13, al numero di telefono 079/564762. Per ricevere informazioni è invece possibile contattare il poliambulatorio di Perfugas al numero 079/564340 il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16:30. La riattivazione della sede consultoriale di Perfugas, che segue di qualche mese quella del consultorio di Ittiri, fa parte del più ampio progetto di sviluppo e riqualificazione dei servizi sanitari territoriali.