17 ottobre 2021 Denise, artigiana della bellezza a Londra Denise Bulla sceglie Londra per creare bellezza, alla ricerca di quel lavoro che si ama talmente tanto che è come se non si lavorasse neppure un giorno nella vita. Una nuova protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Denise Bulla, 35 anni, vive a Londra ma il suo percorso lavorativo è iniziato ad Alghero quando aveva 17 anni come cameriera in un affollatissimo bar del centro storico. Da lì in poi è stato un susseguirsi di esperienze sia di studio che lavorative, alla continua e affannata ricerca di ciò che davvero la rendeva felice. Questa giovane donna voleva con tutta se stessa trovare quel lavoro «che alla mattina ti fa alzare dal letto col sorriso, quel lavoro che ami talmente tanto che è come se non lavorassi neppure un giorno nella tua vita». Poi arriva il 23 Ottobre 2013: da quel giorno diventa una “hair stylist”. Un colpo di fulmine per una nuova elettrizzante avventura all’orizzonte insieme alla passione per il suo nuovo lavoro. Tutto reso possibile grazie alla fiducia e ad un pizzico di amorevole follia della zia che l’ha letteralmente buttata a capofitto nel suo salone di parrucchieri ad Alghero e le ha permesso di conoscere, sperimentare ed amare questa attività. Qualche anno dopo, sempre con il sorriso sulle labbra e alla ricerca della “felicità”, decide di lasciare la sua amata terra per crescere sia personalmente che professionalmente. Sceglie una meta ben precisa: Londra. Inizia così la sua carriera lavorativa nell’atelier di Aldo Coppola, dove oltre ad aver conosciuto persone meravigliose, ha avuto modo di imparare e sperimentare nuove tecniche. A questa avventura è poi seguita pochi anni dopo, la collaborazione con “Ga salons”, azienda in forte crescita che le ha permesso di “creare bellezza attraverso la natura” utilizzando prodotti plant-based e organici al 100%.



Un nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.





A quanti anni sei partito/a da Alghero?

31 anni e tantissima voglia di mettermi in gioco



Londra è stata la tua prima destinazione?

Si.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Sono davvero tanti i giorni belli che ho la fortuna di vivere e tanti gli obbiettivi che ho raggiunto fino ad ora.



Se non fossi partita cosa avresti fatto?

Se non fossi partita, sono sicura avrei vissuto la mia vita con questo rimpianto… ma avrei comunque trovato un modo per essere soddisfatta e felice.



Cosa porteresti di Londra ad Alghero?

Porterei la meravigliosa sensazione di sentirsi liberi di scegliere, di cambiare, di conoscere gente che ha punti di vista completamente diversi dal tuo, Londra ti insegna che la diversità è colore, cultura, scambio e crescita.



Cosa porteresti di Alghero a Londra?

Porterei la mia famiglia, i miei amici ed il mare.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

È un pensiero costante, Alghero è casa, chi lo sa….magari un giorno!



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Capo Caccia al tramonto ed è subito magia.



Dove ti vedi fra 10 anni...

Dove, non lo so, spero di essere nel mio bel salone luminoso ed elegante, facendo una delle cose che mi riesce meglio… i capelli :)



Se vivete all'estero e volete raccontare la vostra storia scrivete a redazione@alguer.it



Nella foto: Denise Bulla