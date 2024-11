G.P. 19 ottobre 2021 Campo Sassari Calcio si rifà il look Procedono, a Sassari, i lavori per la sistemazione dello stadio “Comunale” di via Leoncavallo, la “casa” del Latte Dolce



SASSARI - I lavori vanno avanti e questo è il primo step che porterà alla realizzazione di tante altre nuove disposizioni all’interno della struttura. Si iniziano a vedere i frutti del lavoro e della progettazione di tanti anni.



Al “Comunale” di Via Leoncavallo, che per anni ha ospitato le partite del Sassari Calcio Latte Dolce, tra cui quelle della prima, storica stagione in Serie D proseguono i lavori che porteranno i biancocelesti al ritorno dopo qualche nella propria casa, più moderna accogliente e funzionale per i nostri ragazzi di Scuola Calcio, Settore Giovanile e Prima Squadra.