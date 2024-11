Cor 21 ottobre 2021 Porto Torres: Acqua inquinata in zona industriale Ordinanza del Sindaco di Porto Torres: divieto consumo acqua per uso umano nella zona industriale di Porto Torres. Non conformità microbiologica, scatta l´allarme



PORTO TORRES - L'acqua erogata nella zona industriale di Porto Torres non è idonea al consumo umano diretto: può essere utilizzata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici. È quanto contenuto in un'ordinanza che sta per essere firmata dal sindaco a seguito di analisi effettuate da Ats nella nicchia di via Vivaldi. L'esame ha evidenziato la "non conformità microbiologica" ai sensi della normativa in materia. Nella comunicazione inviata al Comune, Ats chiede ad Abbanoa di verificare le cause della non conformità e i tempi previsti per il rientro dei parametri.