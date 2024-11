Cor 22 ottobre 2021 Martiri turritani: commemorazioni Il 23 ottobre la commemorazione di Giancarlo Pinna e il concerto per i Martiri Turritani. L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal presidente del consiglio Franco Satta e dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, consegnerà alla famiglia Pinna una targa



PORTO TORRES - Il cartellone per i festeggiamenti dei Martiri turritani prenderà il via domani 23 ottobre con un doppio appuntamento: alle 19, nella sala Gonario del complesso di San Gavino, si terrà una commemorazione di Giancarlo Pinna, personalità politica e culturale di primo piano nella nostra città scomparso esattamente un anno fa. Interverranno l'epigrafista e presidente del Centro Studi Basilica di San Gavino, Giuseppe Piras, che illustrerà i dettagli della sua ultima scoperta dedicata proprio alla memoria di Pinna e Don Manconi; a seguire prenderà la parola l'ex sindaco Eugenio Cossu che traccerà un ricordo di Pinna come amico fraterno, politico e attento osservatore della realtà sociale di Porto Torres.



L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal presidente del consiglio Franco Satta e dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, consegnerà alla famiglia Pinna una targa per l’attribuzione della Benemerenza civica. L'evento è promosso dal Coro Polifonico Turritano che alle 20, nella basilica di San Gavino, proporrà un concerto in onore dei Martiri Turritani, quasi alla vigilia della festa che verrà celebrata lunedì.



«Ringraziamo il Coro polifonico turritano per aver dato la disponibilità ad aprire il calendario di appuntamenti della nostra festa autunnale - dichiara l'assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco - e in particolare per aver dedicato un pensiero a una figura che ha dato tanto alla nostra comunità. L'amministrazione comunale ha voluto attribuire una benemerenza civica alla memoria di Giancarlo Pinna, come segno di gratitudine per il suo impegno in campo culturale e ambientale. È significativo che questo avvenga nelle giornate di una festa che amava tanto».