Anche la Buona Destra boccia Solinas

CAGLIARI - Parte da Cagliari il nuovo progetto politico della Buona Destra che scaturisce dal presupposto che anche in Sardegna come in Italia l’area moderata e liberale deve tornare protagonista. Il nuovo progetto politico è stato presentato in una conferenza stampa: «In Sardegna – ha spiegato il referente regionale della Buona Destra e coordinatore di Energie per l’Italia Tore Piana – esistono le condizioni ottimali affinché il progetto di una destra finalmente liberale ed europea riesca a costruire la propria casa solida in modo dare un'offerta seria e di buona politica. Il governo Solinas ha dimostrato che vincere alle elezioni non basta ma che poi bisogna saper governare».



«Il nostro progetto politico – ha osservato il presidente nazionale dell'Associazione Energie per l’Italia ed esponente della Buona Destra Italia Maurizio Petrò – ha l’obiettivo principale di rigenerare una classe dirigente in nome del merito e della qualità. Lo stiamo facendo in tutta Italia, da oggi grazie a Tore Piana iniziamo anche in tutta la Sardegna».



«E’ arrivata il tempo di agire per chi crede che all’Italia e alla Sardegna serva una forte area di destra liberale competitiva e concorrente alla destra sovranista”, ha detto il leader nazionale della Buona Destra, Filippo Rossi che ha concluso: “Il risultato delle amministrative e il dibattito interno a Forza Italia dimostrano che oggi gli italiani moderati di buona volontà hanno il dovere civico di impegnarsi nella costruzione di delle spazio politico in cui sentirsi a casa senza inutili compromessi con la destra populista». «Faccio appello a tutti i sardi – ha concluso Tore Piana - che sognano un’Italia e una Sardegna più ricche, più aperte e più europee affinché ci diano una mano per diffondere su tutto il territorio questo nuovo progetto politico nazionale».