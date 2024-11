24 ottobre 2021 Marta, l´infermiera in missione a Londra Marta Gnani, 32anni, lavora come infermiera in sala operatoria a Londra, dove vive da oltre tre anni, dipendente in un ospedale privato nel cuore di Marylebone. Una nuova protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Marta Gnani, 32anni, ha il sorriso che illumina già in una foto, quella che ci ha mandato insieme a questa intervista dove racconta la sua esperienza di algherese nel mondo. Questa sua apertura nei confronti della vita e delle persone la mette al servizio ogni giorno come infermiera in sala operatoria a Londra, dove vive da oltre tre anni, dipendente in un ospedale privato nel cuore di Marylebone. Come tanti sardi ha scelto la capitale inglese «inizialmente per le grandi opportunità che offriva dal punto di vista lavorativo. Quando son partita in realtà pensavo solo di fare una breve esperienza per perfezionare la lingua inglese ma dopo più tre anni mi son resa conto che Londra ti regala delle belle emozioni». Ma la sua esperienza fuori dai confini dell'isola è iniziata frequentando l’Università a Milano, l’Erasmus in Spagna, ritornando a Sassari dove si è laureata per poi ripartire per fare un master ancora in Spagna. E infine Londra, con tante difficoltà in piena pandemia «è stata una bella sfida e non nego di aver pensato di scappare e tornare ad Alghero a nuoto più di una volta» ammette, ma poi la voglia di mettersi in gioco vince su tutte le paure.



Una nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



A quanti anni sei partito/a da Alghero?

Diciamo che da quando ho cominciato l’università non mi son più fermata, questi ultimi dieci anni sono stati un po’ movimentati tra inglese e spagnolo.



Londra è stata la tua prima destinazione?

Londra non è stata la mia prima destinazione, ho avuto la fortuna appunto di lavorare e studiare in Spagna prima di approdare nel Regno Unito.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Il mio giorno più bello non saprei, ogni giorno è diverso e la cosa bella di Londra è che è un posto meraviglioso dove vivono tantissime persone di continenti e culture diverse, dove tutti possono esprimere ciò che realmente sono senza avere paura, vergogna o timore di essere giudicati. È bello vedere che le persone si sentano libere e leggere. È estremamente gratificante vedere che le persone per strada si sorridano senza conoscersi per il solo fatto che si sentano felici di mostrare ciò che sono, e io faccio lo stesso, io sorrido a tutti, mi fa stare bene. In questi anni mi son resa conto di essere cambiata tanto. Quando vivi lontano da casa, dalla famiglia e soprattutto in un altro Paese capisci chi sei veramente, quanto puoi dare e fare con solo le tue forze, capisci di essere davvero indipendente e di poter affrontare cose che nemmeno immaginavi fosse possibile.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Se non fossi partita a Londra credo avrei lavorato nel mondo dei viaggi con la mia famiglia, ad Alghero.



Cosa porteresti di Londra ad Alghero?

Ad Alghero mi piacerebbe che ci fosse la stessa atmosfera che si respira qua o nelle grandi città in generale e mi riferisco al fatto che bisognerebbe essere più aperti e disponibili verso gli altri. Porterei la sensazione di sentirsi liberi di essere ciò che si è, di poter cambiare e di accettare le diverse opinioni.



Cosa porteresti di Alghero a Londra?

Di Alghero a Londra di sicuro porterei il profumo del mio mare, i colori dei tramonti infiniti e le persone che amo di più.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Ho pensato tante volte di tornare ad Alghero, credo sia un po’ il pensiero quotidiano di tutti quelli che vanno via. Ma al momento mi sento di dover vivere e sfruttare ancora questa possibilità.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Nessuno.



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Quando penso ad Alghero vedo i tramonti dai colori bellissimi con lo sfondo di Capocaccia e senza volerlo sento anche quel profumo di salsedine misto maestrale (o forse è solo nella mia mente?!)



Dove ti vedi fra 10 anni?

Tra dieci anni non so proprio dove sarò, spero felice, che sia Londra o qualsiasi altro continente porterò sempre un po’ di Alghero.



Nella foto: Marta Gnani