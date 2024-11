Cor 24 ottobre 2021 Terribile frontale a Cala Mosca: codice rosso Incidente stradale sulla viale Salvatore Ferrara a Cagliari, intervengono i Vigili del Fuoco. Gravissimi i due conducenti trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto le forze dell´ordine per i rilievi del caso



CAGLIARI - Da richiesta pervenuta alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta questa mattina (domenica) intorno alle 9.30 a Cagliari, sulla viale Salvatore Ferrara prima dello svincolo per il quartiere di Sant'Elia - direzione Calamosca, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. I veicoli coinvolti, un Suv dove viaggiavano tre persone e un Fuoristrada dove il solo occupante è risultato il conducente. Gli operatori della squadra dei Vigili del Fuoco all'arrivo sul posto hanno delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Gli occupanti sono stati tutti soccorsi dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza del 118 con le ambulanze: due persone in codice rosso trasportate in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.