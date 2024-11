Cor 24 ottobre 2021 Serra in fiamme nella notte a Olbia Vasto incendio divampato all´interno di una serra di fiori a Olbia. Intorno alle 4 del mattino. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto ad estinguere l’incendio



OLBIA - Vigili del fuoco Sassari in azione durante la notta a causa di un vasto incendio divampato all'interno di una serra di fiori a Olbia. L'emergenza durante la notte, intorno alle 4, quando la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento urgente per un incendio sviluppatosi all’interno di una azienda di fiori ad Olbia, in via Culatolzu. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto ad estinguere l’incendio e bonificare l’area interessata dalle fiamme. Diversi i danni anche strutturali. L’intervento ha tenuto la squadra impegnata per diverse ore.