video Cor 25 ottobre 2021 La poesia del lunedì: Antoni Coronzu Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau



LLETRA



Benvolguda Senyora,

encara avui, puntual com sempre,

la sua lletra amb paper tan fi

i una floreta secada a dintre.

Ja ‘l sé que tot està canviat

en aquell carreró que no canta més

“perfum de murta tendra i de donzell”

(com dieva aquell bon general),

i que dels debaixos no ixin més

plors de criatures i olors de cassola.

Ara, sons de musiques americanes

se mesclen amb el perfum de tabaco

i altres herbes que venen de l’Orient …

Per no parlar d’aquelles que venen

la blanca mort a dintre de siringues.

Ja ‘l sé que tot això li fa por …

Les set torres són sempre allà

i quantes coses són passades

sota aquelles pedres seculars

i que de tant en tant, me diu,

les pedacen amb ganxos, plantes.

Vostè, benvolguda senyora,

de darrera la persiana verda

encara somnia serenates de lluna

i xiulets de maistral entre les veles.

Jo també he retallat lo meu somnio

i no vull dir-li agradables mentides:

no m’esperi … perquè encara no torno.



_ Antoni Coronzu _

Poeta alguerés actual Benvolguda Senyora,encara avui, puntual com sempre,la sua lletra amb paper tan fii una floreta secada a dintre.Ja ‘l sé que tot està canviaten aquell carreró que no canta més“perfum de murta tendra i de donzell”(com dieva aquell bon general),i que dels debaixos no ixin mésplors de criatures i olors de cassola.Ara, sons de musiques americanesse mesclen amb el perfum de tabacoi altres herbes que venen de l’Orient …Per no parlar d’aquelles que venenla blanca mort a dintre de siringues.Ja ‘l sé que tot això li fa por …Les set torres són sempre allài quantes coses són passadessota aquelles pedres secularsi que de tant en tant, me diu,les pedacen amb ganxos, plantes.Vostè, benvolguda senyora,de darrera la persiana verdaencara somnia serenates de llunai xiulets de maistral entre les veles.Jo també he retallat lo meu somnioi no vull dir-li agradables mentides:no m’esperi … perquè encara no torno.Poeta alguerés actual Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat