28 ottobre 2021 Cada dia: 28 ottobre 1982



Nasce l'"Escola d'alguerés Pasqual Scanu", la più longeva delle associazioni operanti oggi in città sul fronte dell'identità di Alghero. Oggi, di quel piccolo gruppo che l'aveva fondata (Giovanni Peana, Giuseppe Sanna, Don Antonio Nughes, Vito Selva, Nicolino Spiritu, Fedele Carboni, Antonio Soggiu, Pasqualino Mellai) pochi ci sono ancora, ma l'Escola è andata avanti, in tutti questi anni, grazie soprattutto alla determinazione di Don Antoni Nughes e del Presidente Nicolino Spiritu. Intitolata alla memoria di Pasquale Scanu, dirigente scolastico e appassionato ricercatore dei testi di letteratura popolare, la "Escola" è, da quasi 40 anni, impegnata nella tutela e nella promozione del patrimonio culturale algherese, soprattutto nell'ambito della lingua, promovendo dalla sua nascita, corsi di lingua per offrire alla comunità algherese, un aiuto effettivo e degli strumenti concreti nell'azione di salvaguardia del patrimonio culturale della città di Alghero. A mos veure, a demà.