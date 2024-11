Cor 28 ottobre 2021 Fonni: Carabinieri premiano tre giovanissimi I tre avevano soccorso nei giorni scorsi un loro coetaneo rimasto improvvisamente intrappolato sotto un cancello della Scuola Media di via Sorabile, che aveva ceduto all’improvviso. Ieri l´omaggio alla presenza delle rispettive famiglie



FONNI - Nel pomeriggio di ieri 28 ottobre, presso la Sala Consiliare del Comune di Fonni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, della medesima Compagnia e della locale Stazione Carabinieri, insieme al Vicesindaco del Comune in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, hanno reso doveroso merito ai giovanissimi Giovanni Murroccu, Davide Loddo e Damiano Tatti, «per l’altissimo senso civico, la prontezza, la tempestività e lo slancio evidenziati nel soccorrere il loro coetaneo», che nei giorni scorsi era rimasto intrappolato sotto un cancello della Scuola Media di via Sorabile, che aveva ceduto all’improvviso. Alla presenza dei rispettivi genitori, nonché dei genitori del bimbo coinvolto nell’incidente, i tre giovanissimi sono stati omaggiati di un presente «a ricordo del loro brillante intervento e della generosità dimostrata nella circostanza, chiaro esempio delle capacità e delle risorse delle nuove generazioni».