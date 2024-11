Cor 28 ottobre 2021 Porto Torres: cittadinanza italiana alla famiglia Bratu Da ventiquattro anni vivono in Italia, da quando nel 1997 decisero di lasciare la Romania. Oggi il rito davanti al sindaco Massimo Mulas, con la quale ha assolto all’obbligo previsto dalla legge per la concessione della cittadinanza italiana



PORTO TORRES - Da ventiquattro anni vivono in Italia, da quando nel 1997 decisero di lasciare la Romania, la patria di origine, per trasferirsi nel Bel Paese alla ricerca di un lavoro prima di approdare nel 2000 nel Nord Sardegna, a Porto Torres, dove sono stati riconosciuti ufficialmente cittadini italiani. E’ la storia della famiglia Bratu nata e vissuta a Bucarest che, dopo 21 anni, con emozione e soddisfazione, ha recitato la nota formula di rito davanti al sindaco Massimo Mulas, con la quale ha assolto all’obbligo previsto dalla legge per la concessione della cittadinanza italiana.



«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone». Parole pronunciate davanti al primo cittadino che gli ha conferito la cittadinanza italiana a seguito della lettura e della firma degli atti.



Dopo il giuramento di Marian è stata la volta della moglie Nicolina e del figlio Danut Nicola che hanno ricevuto la pergamena durante la cerimonia svoltasi al palazzo del Marchese. Una storia di integrazione quella del cittadino Marian, 64 anni, in pensione dopo aver lavorato per anni come carpentiere, il quale ha scelto di vivere a Porto Torres, una città dove è stato accolto con affetto e senza pregiudizio.