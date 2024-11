Cor 30 ottobre 2021 Torino base Ryanair, 19 nuovi voli niente Alghero Da Alghero al via la winter con 13 destinazioni

Dopo gli ultimi scossoni legati allo sviluppo di Volotea, con l'apertura della terza base sarda ad Alghero, legata però a doppio filo alla gestione delle tratte in continuità territoriale con Linate e Fiumicino, sarà importante capire se la low cost irlandese confermerà la riapertura dell'hub estivo sullo scalo sardo [winter con 11 destinazioni da Alghero, ma l'annuncio sull'apertura della base non è ancora arrivato a differenza dell'aeroporto di Venezia Marco Polo, che con tre nuovi Boeing 737 8-200 "Gamechanger" dalla summer 2022 sarà certamente nuova base delle operazioni irlandesi dal continente. ALGHERO - Al via nei prossimi giorni le operazione sulla nuova base Ryanair di Torino: 123 i voli settimanali invernali e 33 rotte delle quali 19 novità assolute. Da Torino Airport si potrà volare per tutta la stagione2021-2022 sulle nuove destinazioni di Budapest, Cracovia, Copenaghen, Edimburgo, Kiev, Leopoli, Londra Luton, Madrid, Parigi Beauvais, Shannon, Tel Aviv, Lanzarote, Malta, Maiorca, Malaga, Siviglia e Marrakech.Operativi anche i nuovi collegamenti nazionali per Trapani, Napoli e Bari. Con la Sardegna è confermata la tratta tri-settimanale sull'aeroporto di Cagliari (lunedì, venerdì e domenica), ma nessun collegamento col nord dell'Isola è previsto, nonostante lo stop della Blue Air che assicurava la rotta con Alghero. Riviera del corallo che per la stagione invernale dovrà così fare a meno del gettonato collegamento col Piemonte, nonostante si trattasse di un volo molto utile e densamente frequentato da studenti e lavoratori.Dopo gli ultimi scossoni legati allo sviluppo di Volotea, con l'apertura della terza base sarda ad Alghero, legata però a doppio filo alla gestione delle tratte in continuità territoriale con Linate e Fiumicino, sarà importante capire se la low cost irlandese confermerà la riapertura dell'hub estivo sullo scalo sardo [ LEGGI ]. Finora, infatti, Ryanair ha potenziato lacon 11 destinazioni da Alghero, ma l'annuncio sull'apertura della base non è ancora arrivato a differenza dell'aeroporto di Venezia Marco Polo, che con tre nuovi Boeing 737 8-200 "Gamechanger" dalla summer 2022 sarà certamente nuova base delle operazioni irlandesi dal continente.