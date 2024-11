S.A. 30 ottobre 2021 Nuova allerta meteo per l´Isola Allerta ordinaria gialla, per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domani per 24 ore. Le zone interessate sono Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro



CAGLIARI - C'è una nuova allerta per la Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta ordinaria, gialla, per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di domani, domenica 31 ottobre, per 24 ore. Le zone interessate sono Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.