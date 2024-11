S.A. 2 novembre 2021 Temporali e vento: Mercoledì allerta meteo Codice arancio sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso; codice giallo sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro



CAGLIARI - Nuova allerta per la Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani, mercoledì 3 novembre.



«La Sardegna sarà interessata da precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati derivato o elevati. I fenomeni interesseranno soprattutto i settori centro e sud occidentali. Ai fenomeni descritti potrebbero essere associate raffiche di vento forte» si legge nella nota.



In particolare: codice arancio (criticità moderata) sulle aree di allerta

Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso;

codice giallo (criticità ordinaria) sulle aree di allerta

Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro.