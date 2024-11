Cor 4 novembre 2021 La poesia di Pier Luigi Alvau sbarca in Tv Il nuovo ciclo di appuntamenti con "I Lunedì con la Poesia" sarà ospitato dall´emittente televisiva locale Catalan Tv. Primo appuntamento l´8 novembre con Rafael Catardi, l´ultimo il 18 aprile con Rafael Sari







Proprio la presenza di autori algheresi è la vera novità dello storico programma di recitals di Pier Luigi Alvau, proposto per la prima volta al pubblico nel lontano 2005 e molto apprezzato per la formula austera e strutturalmente formale, volutamente contenuta nei tempi di lettura ed interpretazione.



Poesie che andranno ad affiancarsi alla fortunata serie di ciclo-letture del lunedì ospitate nell'ultimo anno dal Quotidiano di Alghero: Da Franco Loi a Maria Antonietta Manca, passando per Fidel Carboni, Antoni Bal·lero De Càndia, Lawrence Ferlinghetti, Carles Duarte e Gottfried Benn. Il nuovo ciclo di appuntamenti con la Poesia del Lunedì sarà ospitato dall'emittente televisiva locale Catalan Tv.



