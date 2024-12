S.A. 15 novembre 2021 Finale a Cagliari per Forma e Poesia nel Jazz Martedì Peter Erskine con Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso in concerto al Bflat. Due set in programma: alle 20.30 e alle 22



CAGLIARI - Gran finale, martedì (16 novembre) a Cagliari, per la terna di concerti proposta al Bflat da Forma e Poesia nel Jazz come appendice della ventiquattresima edizione del suo festival (andato in scena dal 23 al 26 settembre). Dopo il trio del pianista Mauro Mulas e il duo formato da Max Ionata e Luca Mannutza, protagonisti dei precedenti appuntamenti, il jazz club in via del Pozzetto ospita un'autentica icona della batteria, Peter Erskine: un nome che appare in qualcosa come settecento titoli tra album (una cinquantina dei quali come leader o co-leader) e colonne sonore, e che rimanda a gruppi storici come i Weather Report e gli Steps Ahead, solo per citare due fra le tante esperienze che costellano il suo vasto curriculum, dove si contano anche altrettanti Grammy Awards. Il batterista statunitense sbarca in Sardegna alla testa del trio a lui intestato che schiera Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso. Due set in programma martedì sera: alle 20.30 (qualche posto ancora disponibile) e alle 22.



Nella foto: Alan Pasqua