S.A. 22 novembre 2021 Di Gangi ritorna alla presidenza di Domos L’associazione algherese ha provveduto negli scorsi giorni a rinnovare il proprio direttivo. Fiorella Gargiulo è stata nominata vicepresidente, Antonella Usai segretaria e Giorgio Cau tesoriere



ALGHERO - Marco Di Gangi è il nuovo presidente di Domos, l’associazione nata nel 2010 che mette insieme circa 60 tra attività ricettive dell’extralberghiero e attività dei servizi turistici. Dopo il triennio caratterizzato dalla Presidenza di Giorgio Cau, succeduto allo stesso Marco Di Gangi, dimessosi per svolgere il ruolo di assessore al turismo, l’associazione algherese ha provveduto negli scorsi giorni a rinnovare il proprio direttivo.



L’assemblea dei soci ha eletto: Anna Ascheri, Barbara Bellacicco, Katja Ciancimino, Michele Caneo, Sonia Casu, Giorgio Cau, Marco Di Gangi, Fiorella Gargiulo, Fabrizio Gianesella, Laura Marti, Manola Masu, Liliana Piras e Antonella Usai. Un direttivo con una forte presenza femminile che rappresenta in maniera completa quelle che sono le varie realtà presenti all'interno di Domos. Fiorella Gargiulo è stata nominata vicepresidente, Antonella Usai segretaria e Giorgio Cau tesoriere.



«Il nuovo direttivo intende svolgere il proprio mandato con il pieno coinvolgimento di tutti gli associati, sia riprendendo alcune iniziative di successo sviluppate nel recente passato come gli incontri formativi di cui si avverte una forte esigenza indirizzati agli operatori nelle materie di loro interesse e la realizzazione di strumenti di comunicazione a supporto agli ospiti e alle stesse attività. Si lavorerà, tra l'altro, per sviluppare la base associativa e, anche d'intesa con chi gestisce i principali attrattori turistici del territorio, si realizzeranno iniziative formative per approfondire la conoscenza del territorio e degli stessi attrattori per poterli “raccontare” e promuovere efficacemente ai propri ospiti» si legge nel comunicato.