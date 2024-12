Cor 23 novembre 2021 Esce per andar in Comune, cade e si frattura E´ la denuncia di una signora di Alghero che nei giorni scorsi, mentre si recava nell´ufficio Protocollo di via Cagliari ad Alghero, è improvvisamente scivolata su una buca nel marciapiede procurandosi la frattura del metatarso



ALGHERO - Ancora una caduta, ancora una denuncia pubblica sulle pagine del Quotidiano di Alghero. A raccontare la propria disavventura, questa volta è una signora algherese che denuncia pubblicamente il pericoloso stato in cui versano anche i marciapiedi in molte zone della città. La sfortunata, uscita da casa per protocollare una domanda presso l'ufficio comunale di via Cagliari, adiacente al Parco Manno, è improvvisamente inciampata su una buca nel marciapiede, procurandosi la frattura del metatarso del piede sinistro. Per lei, se tutto andrà bene, la prognosi per la guarigione è di trenta giorni di gesso, a cui va aggiunta la riabilitazione motoria.