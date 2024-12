Cor 23 novembre 2021 Covid: 4 morti in un giorno in Sardegna L´isola piange quattro vittime. Tutti ultra ottantenni. tre donne di 82, 83 e 86 anni, residenti nella provincia di Sassari, la quarta donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 76 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.505 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.782 test ( il numero dei tamponi processati, riportati nel bollettino di oggi, è frutto di un "riallineamento" dei dati). I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 48 (4 in meno rispetto a ieri).

2.230 sono i casi di isolamento domiciliare (24 in più rispetto a ieri). Si registrano 4 decessi: tre donne di 82, 83 e 86 anni, residenti nella provincia di Sassari, la quarta donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.