S.A. 24 novembre 2021 Violenza Donne: Fidapa tra i banchi di scuola La Sezione Fidapa BPW Italy Alghero, organizza per sabato 27 novembre nell’Auditorium del Liceo delle Scienze Umane di Alghero un incontro per approfondire il tema con gli studenti e le studentesse



ALGHERO - In occasione delle celebrazioni della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la Sezione Fidapa BPW Italy Alghero, organizza per sabato 27 novembre alle ore 11.30 nell’Auditorium del Liceo delle Scienze Umane di Alghero un incontro per approfondire il tema con gli studenti e le studentesse.



L’incontro, coordinato dalla neoeletta presidente della Sezione di Alghero, Monia Satta, vedrà protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi quarte sezioni D e E del Liceo delle Scienze Umane che in questi mesi hanno lavorato sul tema “Violenza, sessismo e stereotipi nella musica contemporanea” guidati dalla Prof.ssa Anna Solinas.



Nella convinzione che scuola educhi al rispetto anche attraverso azioni di sensibilizzazione come questa, la sezione Fidapa di Alghero ha fortemente voluto il coinvolgimento attivo degli alunni e delle alunne nella riflessione sul tema della violenza contro le donne per il valore pedagogico e formativo che riveste anche in ottica preventiva. Porterà i suoi saluti la presidente del Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu. Sono previsti interventi della past president della Sezione Fidapa Alghero Silvana Pinna e della vice presidente della Rete delle Donne di Alghero Caterina Cherchi.



A causa della situazione pandemica la partecipazione in presenza è limitata agli ospiti e agli studenti, tuttavia è possibile seguire l'incontro in streaming. Chiunque fosse interessato al tale modalità di partecipazione può inviare una mail all'indirizzo fidapalghero@libero.it per ricevere il link del collegamento. Al termine verrà proiettato il video vincitore del concorso Fidapa BPW Italy "Donne e Resilienza".