Cor 25 novembre 2021 Contro la violenza, l´aiuola simbolo E´ stata realizzata nel giardino dell´Ospedale Civile di Alghero l´Aiuola simbolo voluta dalla Rete della Donna, realizzata su progetto del flower interior designer Tonino Serra. Ieri la cerimonia



ALGHERO - Anche ad Alghero, come nel resto dei paesi, si celebra il 25 novembre la Giornata mondiale contro la violenza. Nata per volere dell’Onu nel 1999 e celebrata ogni anno, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” assume un significato sempre più importante a causa delle numerose tragedie che, con cadenza preoccupante, continuano ad affollare la cronaca dei giornali nazionali e locali.



E' stata realizzata nel giardino dell'Ospedale Civile di Alghero l'Aiuola-simbolo voluta con forza dalla Rete della Donna, realizzata su progetto del flower interior designer Tonino Serra. Nella giornata di mercoledì la cerimonia d'inaugurazione.



Presenti, oltre alla presidente Speranza Piredda insieme alle colleghe, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, l'assessora ai Servizi Sociali, le Forze dell' Ordine, il direttore di Presidio Ospedaliero e la famiglia Fiori, testimone dell'atrocità a cui è andata incontro la compianta Michela Fiori, vittima nel 2018 ad Alghero di quello che sarebbe dovuto essere il suo marito.