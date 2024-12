Cor 25 novembre 2021 “Natale in vetrina”, ultimi giorni per aderire In palio tre premi in denaro. Quest’anno a decretare le creazioni più belle sarà soltanto la giuria popolare. Scadono il 28 novembre alle 23.59 i termini per aderire all’iniziativa del comune di Sassari



SASSARI - L’obiettivo è quello di incentivare la creazione di un'atmosfera accogliente e di festa, grazie anche al coinvolgimento di cittadini e negozianti e visitatori e allo stesso tempo dare il più ampio risalto alla rete distributiva locale. In palio ci sono tre premi in denaro: da 1500, 1000 e 500 euro per i primi tre classificati. Possono partecipare, gratuitamente, tutti i negozi, bar, ristornati e le attività commerciali in genere nel territorio comunale che abbiano una vetrina e siano in regola con il durc (documento unico di regolarità contributiva).



I concorrenti vestiranno a festa la vetrina, secondo la propria fantasia e libera interpretazione del Natale ed esporranno la locandina dell'iniziativa e un numero identificativo, che le renderà individuabili. Le creazioni dovranno restare allestite dal 6 dicembre fino al 7 gennaio. Il modulo di iscrizione deve essere inviato esclusivamente via pec alla mail protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 23.59 del 28 novembre. I partecipanti dovranno inviare una sola foto - di buona risoluzione - all'indirizzo comunedisassari@gmail.com entro le 10 del 9 dicembre, indicando nell'oggetto della mail il codice della vetrina e il nome del negozio.



Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Sassari da venerdì 10 fino alle 12 del 17 dicembre e potranno essere visionate e votate dai cittadini, che decreteranno così i vincitori. Per questa edizione l’Amministrazione comunale ha deciso che a scegliere le vetrine più belle saranno soltanto i cittadini e quanti vorranno votare nella pagina Facebook del Comune. Non ci sarà quindi la giuria tecnica, presente invece nell’edizione 2019. Sarà possibile votare anche più vetrine, mettendo una “reazione” (pollice alto o cuoricino) sotto le foto preferite.

Per tutte le informazioni e chiarimenti chiamare lo 079 279515 - 079 279434 - 079 279488.