Cor 25 novembre 2021 Violenza sulle donne, flash mob a Porto Torres Presenti il sindaco Massimo Mulas, la vicesindaca Simona Fois e la presidente della Commissione consiliare per le Pari opportunità, Paola Conticelli. La foto dell´evento



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha celebrato questo pomeriggio - 25 novembre - la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con un flash mob in Piazza Umberto. Presenti il sindaco Massimo Mulas, la vicesindaca Simona Fois e la presidente della Commissione consiliare per le Pari opportunità, Paola Conticelli.