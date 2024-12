S.A. 26 novembre 2021 Karate, medaglie algheresi ai campionati nazionali Due medaglie di bronzo per gli atleti algheresi che hanno partecipato al campionato nazionale di karate tenutosi il 20 e 21 novembre a Riccione



ALGHERO - Si sono svolti a Riccione il 20 e 21 novembre il campionato nazionale di karate dell ente di promozione sportiva Csen. Mille atleti di oltre 200 società da tutta l 'Italia vi hanno partecipato ed anche la Martial Gym Alghero ha inviato una delegazione di 4 atleti in 4 categorie differenti ed ottenendo ottimi risultati.



Nella categoria cadette cinture blu Maira Barabesi ha ottenuto una medaglia di bronzo; nelle categorie junior cinture nere maschile Cristian Cossu è arrivato quinto; nelle categorie junior cinture nere femminile quinto posto anche per Sara Spirito. Nelle categorie senior cinture nere femminile Cecilia Gobbino ha vinto una medaglia di bronzo.



«Ottima prestazione per gli atleti e una bella esperienza di condivisione e amicizia, visto che le società sarde hanno unito le forze e sono riuscite a partire con un pulmann dalla Sardegna e sono stati ospitati nello stesso albergo a Riccione» il commento dell'allenatore Maurtizio Gobbino.



Nella foto: la squadra algherese