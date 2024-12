Cor 30 novembre 2021 Elisoccorso, base da Alghero a Oristano Possibile spostamento della base elisoccorso da Alghero a Oristano. E´ quanto trapelato nei lavori della Commissione Sanità in consiglio regionale. A prendere posizione è Antonello Peru, che parla di «scelta scellerata» e chiede l´audizione del commissario Areus



Ats del nuovo ospedale della città di Alghero [



A prendere una netta posizione è il consigliere comunale dell'idc-Cambiamo Antonello Peru, che parla di «scelta scellerata» e chiede l'immediata audizione del commissario Areus in commissione. In occasione dei lavori della Sesta commissione, il consigliere di Sorso ha anche chiesto la convocazione dell’assessore della Sanità per spiegare i criteri all’origine della decisione di trasferire la sede dell’Ares a Cagliari, abbandonando la quella dell’Ats di Piazza Fiume a Sassari [



Proprio sulla scelta di trasferire da Sassari a Cagliari la direzione della nuova Azienda Regionale per la Salute, Antonello Peru si era già espresso pubblicamente in maniera totalmente contraria, parlando di «decisioni che vengono prese senza dibattito interno, senza prendere in considerazioni opzioni o ipotesi diverse, senza che il territorio, o meglio tutti i territori, possano quanto meno dire la propria» CAGLIARI - Nuova grana su Alghero ed i servizi sanitari del territorio del nord ovest della Sardegna. Nel giorno in cui numerosi consiglieri comunali denunciano la clamorosa assenza dal triennale delle opere pubbliche dell'del nuovo ospedale della città di Alghero [ LEGGI ], trapela da Cagliari il probabile spostamento della base dell'elisoccorso a Oristano.A prendere una netta posizione è il consigliere comunale dell'idc-Cambiamo Antonello Peru, che parla di «scelta scellerata» e chiede l'immediata audizione del commissarioin commissione. In occasione dei lavori della Sesta commissione, il consigliere di Sorso ha anche chiesto la convocazione dell’assessore della Sanità per spiegare i criteri all’origine della decisione di trasferire la sede dell’a Cagliari, abbandonando la quella dell’di Piazza Fiume a Sassari [ LEGGI ].Proprio sulla scelta di trasferire da Sassari a Cagliari la direzione della nuova Azienda Regionale per la Salute, Antonello Peru si era già espresso pubblicamente in maniera totalmente contraria, parlando di «decisioni che vengono prese senza dibattito interno, senza prendere in considerazioni opzioni o ipotesi diverse, senza che il territorio, o meglio tutti i territori, possano quanto meno dire la propria»