In teatro la grande festa della canzone algherese

ALGHERO - Torna "La Nostra Cançò", la grande rassegna della canzone algherese in programma sabato 11 e domenica 12 dicembre, al Teatro Civico, organizzata dall’Associazione Culturale Cabirol nell’ambito del calendario degli eventi del Cap d’Any de l’Alguer. Due serate con i protagonisti e gli interpreti più noti, affiancati da voci nuove che proporranno le più belle canzoni della tradizione.



Maria Dolores Silanos, Gina Marrosu, Franco Mulas, Antonello Colledanchise, Angelo Maresca, Franco Cano, Elisabetta Caria, Piero Sotgiu, Liliana Cocco, Loredana Pais, Gabriella Caria, si alterneranno sul palco interpretando canzoni di tutti i più grandi autori algheresi, da Pasqual Gall a Pino Piras, da Antoni Cao a Ceravola, a Francesco Chessa, Nannarelli, Josep Loi, Ciro Fadda, Rafael Catardi e a tanti altri ancora. Presenta le serate Elisabetta Dettori.



Un’orchestra guidata dal maestro Raimondo Dore accompagna gli interpreti e soprattutto garantisce l'alto livello musicale, improntato dalla presenza di musicisti professionisti, quali Bachisio Ulgheri e Antonio Fortunato alle chitarre, Paolo Zuddas alle percussioni, Pierino Dore alla viola, Gianluca Porcu al basso, per una formula che mette in rilievo la qualità della canzone algherese. Il progetto de “La Nostra Cançó” già collaudato con grande successo nelle stagioni 2007/2008, nasce con la volontà di tenere vivo il grande valore della canzone popolare algherese, una parte importante del patrimonio linguistico e culturale della nostra città. L’evento è organizzato con il contributo della Fondazione Alghero, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale. La prevendita inizia dal 3 dicembre presso la Torre di San Giovanni. Il costo del biglietto è di 8 euro. Info 3498024059.



