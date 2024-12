Cor 2 dicembre 2021 Catartica Edizioni: libri a Tissi In programma l´anteprima del Festival Letterario Sas Puntas, la cui terza edizione è attesa per il prossimo anno a partire dal mese di maggio: Ad animare la serata saranno i reading con brani editi e inediti di: Amantia Martinelli (Luana Farina), Cristian Grosso accompagnato alla chitarra da Sabrina Meloni e Zaira Zingone



TISSI - Tissi punta ancora una volta sulla cultura e in occasione degli eventi di fine anno in sinergia con l’amministrazione comunale, venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 17, presso la Biblioteca comunale “Antonio Ruju”, Catartica Edizioni presenta una anteprima del Festival Letterario Sas Puntas, la cui terza edizione è attesa per il prossimo anno a partire dal mese di maggio.



Per quest’anno gli organizzatori hanno deciso di destinare il ricavato in beneficienza, coinvolgendo l’Associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” O.n.l.u.s di Sassari, in prima fila nei periodi più difficili della pandemia, per la quale presenzierà il dr. Antonio Contu.



Ad animare la serata saranno i reading con brani editi e inediti di: Amantia Martinelli (Luana Farina), Cristian Grosso accompagnato alla chitarra da Sabrina Meloni e Zaira Zingone. Saranno letti per l’occasione alcuni testi tratti dai libri editi da Catartica Edizioni: “Caos ed Equilibrio” (Autori Vari), “Le vene, l’anima. Il sangue l’anarchia” di Cristian Augusto Grosso e “Andai nei boschi” di Zaira Zingone (nella foto). A introdurre l’editore Giovanni Fara e Francesca Solinas.