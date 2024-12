S.A. 6 dicembre 2021 Studente di Cagliari vince Premio Socialis Si tratta del più longevo riconoscimento italiano per le migliori tesi di laurea sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa e dello Sviluppo Sostenibile realizzate da studenti e studentesse delle università di tutta Italia



ALGHERO - Con la tesi intitolata “Performance Measurement in ambito pubblico. La “Balanced Scorecard” come strumento per la Misurazione e Valutazione delle Performance”, Marco Deligios, seguito dal suo relatore Patrizio Monfardini, docente di Economia aziendale, ha vinto la XIX del prestigioso Premio Socialis, insieme ad altri laureati provenienti dal resto d'Italia.



Si tratta del più longevo riconoscimento italiano per le migliori tesi di laurea sul tema della Responsabilità Sociale d’Impresa e dello Sviluppo Sostenibile realizzate da studenti e studentesse delle università di tutta Italia. Ideato nel 2003, il Premio Socialis è un riconoscimento unico nel suo genere, riservato a laureati e laureandi con tesi sull’argomento, considerato nei suoi diversi aspetti di realizzazione di progetti volti al sostegno umanitario, alla valorizzazione e protezione del patrimonio artistico e ambientale, ma anche di iniziative in favore della struttura interna, della società civile e dello sviluppo sostenibile.



Il bando di concorso, promosso in tutti gli atenei del Paese, premia dunque lavori su temi come la responsabilità sociale delle imprese, lo sviluppo sostenibile, l’impegno per l’ambiente, il sostegno alla cultura, l’etica nell’economia, l’attenzione alle risorse interne delle organizzazioni, il marketing sociale, il welfare aziendale, le iniziative per il non profit e il sostegno umanitario. Questa la motivazione del premio assegnato al dottor Deligios: “Un lavoro di tesi moderno e concreto focalizzato in maniera innovativa su una sperimentazione concettuale, innestare gli aspetti di maggior successo delle realtà private sulle organizzazioni pubbliche, per creare un modello di sviluppo più efficace poiché misurato e programmato”.



L’Università di Cagliari non è nuova rispetto al tema, e nemmeno rispetto al Premio Socialis: nel 2016 Giulia Figus, laureata in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio con una tesi su "Riqualificazione di un'area dismessa nel contesto urbano di San Gavino Monreale: uno studio analitico basato sulle mappe mentali" ha vinto la XIV edizione. Nel 2017 l’Osservatorio Socialis riconobbe che l’Università di Cagliari era tra i pochi atenei italiani ad avere sulla homepage del proprio sito un’apposita sezione che riguarda lo scopo e lo spirito della terza missione delle Università. All’epoca il nostro Ateneo era in compagnia di soli altri sette: Bergamo, Bolzano, Iuss di Pavia, Perugia, Pisa, Urbino, Venezia Cà Foscari.



Nella foto: Marco Deligios