S.A. 6 dicembre 2021 Premio all´azienda Alguerhome Premio “Top of the Pid Mirabilia” all’idea progettuale di Simonetta Ruiu per essere una micro impresa,al femminile, che ha investito nel suo progetto grazie al Bando Voucher Digitali I4.0



ALGHERO - Il premio “Top of the PID MIRABILIA” nasce dall’unione fra la rete dei PID e l’Associazione Mirabilia delle Camere di Commercio, di cui fa parte anche l’ente camerale sassarese, per premiare le soluzioni più innovative sviluppate da PMI italiane per far ripartire il turismo. Lo scopo è premiare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche per favorire e valorizzare mete e attrazioni meno conosciute e incentivare la ripartenza dell’economia di filiera legata al turismo. Si tratta di progetti che seguono il tracciato del Piano Impresa 4.0. e contribuiscono in maniera significativa a migliorare l’operatività di uno o più soggetti o intermediari che agiscono nell'ambito della filiera turistica.



Tra le aziende che hanno preso parte al Premio, nei giorni scorsi, una menzione speciale per l’idea progettuale è stata attribuita all'azienda AlguerHome di Simonetta Ruiu con questa motivazione "Intraprendenza di una micro azienda di case vacanze che grazie ai voucher digitali ha costruito una piattaforma stile Booking" per essere una micro impresa,al femminile, che ha investito nel suo progetto grazie al Bando Voucher Digitali I4.0. Con successo e profitto anche a giudicare dai risultati.



Tra i progetti presentati, e apprezzati dal comitato di valutazione, un’altra iniziativa del nord Sardegna, EAGER Analytics, un’applicazione per il monitoraggio dei dati in base all'uso dell'app turistica "Heart of Sardinia" da parte dei turisti. Il sistema raccoglie i luoghi visitati dagli utenti divisi per categoria, fascia d'età, nazionalità e genere, ottenendo importanti dati su spesa, spostamenti, abitudini e preferenze dei turisti. E che, solo in Sardegna, può contare più di 14000 utenti.



Nella foto: i vincitori