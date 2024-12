S.A. 6 dicembre 2021 Covid, 80 casi e due morti E´ morto un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 80 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4983 tamponi.



I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 82 (5 in più di ieri).



2983 sono i casi di isolamento domiciliare (15 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda.