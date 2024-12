Cor 7 dicembre 2021 A Porto Torres borse di studio agli studenti Lo strumento, che segue la recente approvazione del regolamento in Consiglio comunale, nasce per incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo



PORTO TORRES - È stato pubblicato il bando per assegnare borse di studio di merito agli studenti del Comune di Porto Torres. Lo strumento, che segue la recente approvazione del regolamento in Consiglio comunale, nasce per incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo, favorire così la crescita culturale complessiva della comunità e sostenere la formazione degli studenti. La domanda va presentata entro il 16 dicembre. Per l'anno scolastico 2020/21 sono a disposizione 20mila euro che saranno così ripartiti: 100 euro per gli studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la votazione finale pari a 10 e 10 con lode; 350 euro per gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado con votazione finale pari a 100; eventuali economie saranno distribuite a scalare sui voti del diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione 99, 98, 97, 96, 95.



L’Ufficio della Pubblica istruzione redigerà la graduatoria sulla base delle domande pervenute. Possono partecipare residenti nel Comune di Porto Torres che abbiano regolarmente frequentato e siano iscritti all’anno scolastico successivo 2021/2022, a un corso di studi superiore a quello oggetto del bando, che abbiano riportato una votazione finale pari a 10 (per le medie) o pari o superiore a 100/100 per le superiori. Nel caso in cui gli importi stanziati nel bilancio non consentissero di sostenere tutte le richieste pervenute, le domande saranno accolte in ordine di priorità secondo i seguenti criteri: maggiori crediti dell’ultimo triennio, maggiore voto in condotta, iscrizione ad associazioni di volontariato del territorio documentate, meriti sportivi accertati.



«Questa iniziativa nasce dall'impulso della consigliera comunale Annalisa Dessì - dichiara l'assessora alla Pubblica istruzione Simona Fois - e ringrazio tutto il consiglio comunale per aver lavorato intensamente per sviluppare questa proposta. È giusto riconoscere l'impegno dei giovani che, in questi tempi non facili, sono riusciti a conseguire dei risultati importanti. Rappresentano un segnale di speranza verso il futuro». In vista di un'altra scadenza, quella del 15 dicembre per il bando buoni spesa, arriva un chiarimento dagli uffici del settore Politiche sociali: chi presenta domanda per il voucher Tari, deve allegare le relative bollette non ancora saldate. Stanno arrivando diverse domande per accedere a questa opportunità, ma in alcuni casi mancano gli allegati.