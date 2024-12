Cor 7 dicembre 2021 Alghero caso nazionale: boom di positivi +108% In crescita esponenziale il numero delle persone positive al Coronavirus nella città di Alghero (102), ma ciò che più preoccupa è soprattutto l´impennata rispetto allo stesso periodo del 2020: il balzo è del +108%, un dato in controtendenza nazionale



ALGHERO - Positivi totali 102 (+25 rispetto all'ultimo rilevamento del 3 dicembre 2021 ), ospedalizzati 2, nuovi positivi 35, guariti 13, quarantene 72 (+6). E' il dato ufficiale fornito dall'Ats Sardegna e comunicato dal sindaco di Alghero, aggiornato alla data del 7 dicembre 2021. In crescita esponenziale il numero delle persone positive al Coronavirus nella città di Alghero, come del resto in tutta la Regione. Ma ciò che più preoccupa è soprattutto il raffronto col 2020: rispetto al 7 dicembre di un anno fa, infatti, Alghero registra un'impennata di contagi difficilmente giustificabile: +108%. Era soltanto di 49 algheresi il numero di positivi comunicati dal Primo cittadino alla popolazione lo scorso 7 dicembre del 2020. A distanza di un anno - in controtendenza nazionale - Alghero regista un vero e proprio boom di contagi nonostante la campagna di vaccinazione e le numerose misure restrittive di contenimento del virus adottate nel tempo. Il dato è decisamente allarmante, seppur contenuto rispetto agli ospedalizzati (2 esattamente come un anno fa). Non è facile infatti, trovare un altro comune in Italia e in Sardegna con un tasso di crescita dei contagi, peraltro a tre cifre, rispetto allo scorso anno. Basti pensare che a livello nazionale i positivi attivi al 6 dicembre 2021 erano 235.835 contro i 755.306 del 2020.