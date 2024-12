Cor 9 dicembre 2021 Dea, oculistica, ortopedia, presidi

Nella foto: un momento della riunione della Commissione Sanità svoltasi ad Alghero la scorsa settimana ALGHERO - Nei giorni scorsi la riunione della Commissione Sanità presieduta da Christian Mulas () si era aperta (e chiusa) tra le polemiche a causa della pesante assenza dei membri di Forza Italia e "Noi con Alghero", due dei gruppi cardine della coalizione a governo della città, attualmente i più vicini al sindaco Conoci insieme alla Lega. Assenza «stigmatizzata» dai commissari presenti a Porta Terra, ma «giustificata» pubblicamente dai precedenti impegni dei consiglieri assenti [ LEGGI ].E' proprio da quella Commissione che arriva la mozione agli atti del Consiglio, con la richiesta urgente di discussione al primo punto dell'ordine del giorno della prossima adunanza, a firma di Mulas e Ansini (), Mimmo Pirisi (), Giuseppina Di Maio () e Pietro Sartore ().Nella mozione, oltre alle gravi carenze riscontrabili nei servizi sanitari rivolti alla popolazione algherese, si sottolinea come il piano triennale dei lavori pubblici 2022/2024 dell’Sardegna, approvato con delibera commissariale del 18/11/2021, non contempli la realizzazione del nuovo e atteso presidio ospedaliero. Tra gli altri problemi, l’accreditamento della unità di terapia intensiva sempre rimandato; la destinazione ignota di oculistica dopo l’accorpamento dell’Ospedale Marino all’sassarese; l'ottenimento del Dea di primo livello per il presidio ospedaliero di Alghero sempre rimandato.Nella foto: un momento della riunione della Commissione Sanità svoltasi ad Alghero la scorsa settimana