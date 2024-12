Cor 4 dicembre 2021 «Nessuna assenza strategica sulla sanità» Lo sottolineano con una nota i consiglieri di Forza Italia e Noi con Alghero, Gianni Spano, Tatiana Argiolas, Musu Peppinetto, Nunzio Camerada, Alessandro Loi e Antonello Muroni, che tirano un calcione alla crisi in cui è ripiombata la maggioranza



ALGHERO - «Nessuna assenza strategica o voluta dei componenti dei gruppi di Forza Italia e Noi con Alghero nella V° commissione svoltasi giovedì 2 dicembre. Niente di tutto ciò». Lo sottolineano con una nota i consiglieri Gianni Spano, Tatiana Argiolas, Musu Peppinetto, Nunzio Camerada, Alessandro Loi e Antonello Muroni.



«Semplicemente - sottolineano i componenti della maggioranza - il presidente Cristian Mulas, ha convocato la V Commissione il giorno prima, senza alcun preavviso, senza conciliarsi e concordarsi con i componenti della stessa c e con l’Assessore delegato, come solitamente è avvenuto fino ad oggi. Purtroppo, pur riconoscendo l’importanza del tema in discussione, da sempre trattato con il massimo dell’attenzione, i Commissari del gruppo Forzista e del gruppo Noi con Alghero, essendo già gravati da impegni professionali inderogabili, non sono potuti essere presenti».



Infine la rassicurazione, dopo settimane difficili, alle prese con strappi e accuse tra gruppi e consiglieri che compongono la maggioranza. «L'impegno propositivo del gruppo di Forza Italia, di Noi con Alghero, del Sindaco e della Maggioranza tutta continuerà, come è sempre avvenuto con il massimo impegno al fianco dei cittadini».