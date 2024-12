Cor 9 dicembre 2021 I concerti del Verdi nei martedì di Natale L’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo della Fondazione Alghero, tre incontri musicali che si terranno presso la Sala Conferenze de Lo Quarter (II Piano)



ALGHERO - Per il primo appuntamento, il 14 dicembre alle 19, saliranno sul palco Francesca Apeddu al flauto e Maria Luciani alla chitarra. Il duo di musica da camera ha debuttato come Cordas et Bentu Duo nel 2013. Nel programma della serata brani di Jaques Ibert, Astor Piazzolla, Atanas Ourkouzounov, Miroslav Tadic e Béla Bartók



Martedì 21 dicembre 2021, alle 20.30 protagonista della serata saranno le sonorità jazz del Brass Quintet, un quintetto di ottoni composto da Emanuele Dau e Dario Zara (trombe), Michele Garofalo (corno), Giuseppe Nuzzaco (trombone) e Roberto Greco (tuba). Il programma della serata, tra le altre, Just a Croser Walk, Amazing Grace, American Patrol, Londonderry air, Summertime, Buster Keaton Blues.



L’ultimo appuntamento martedì 28 dicembre alle 19, vedrà l’esibizione di Maristella Patuzzi, talentuosa violinista italosvizzera che ha iniziato la carriera a soli 5 anni, suonando in duo con suo padre Mario. Vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, ha tenuto concerti in Europa, Russia, Asia, Stati Uniti, Africa, Canada, Australia e America Latina. Nel libretto di sala si leggono Astor Piazzolla, Sergej Prokofiev, Niccolò Paganini, Eugène-Auguste Ysaÿe e Heinrich Wilhelm Ernst. Per informazioni: Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi Alghero, +39 350 1508005 o info@istitutomusicalealghero.it.



Nella foto: la presidente dell'Istituto Verdi di Alghero, Giusy Piccone