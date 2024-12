Cor 10 dicembre 2021 A Porto Torres il concorso Presepi per la città Al vincitore un premio da 500 euro, al secondo uno da 300 euro e al terzo da 200 euro. Possono partecipare tutti gli abitanti e i commercianti di Porto Torres che abbelliscano parti esterne della propria abitazione e le attività commerciali



PORTO TORRES - Favorire l'atmosfera di festa in tutta la città e promuovere il senso di comunità. È l'obiettivo del concorso "Presepi per la città 2021" bandito dal Comune per premiare i presepi, gli addobbi e le luminarie più belle poste su balconi, vetrine, facciate e cortili. L'iniziativa nasce per arricchire l'offerta cittadina coinvolgendo anche quartieri e periferie, per sostenere attività già auto organizzate e per promuovere l'autonomia tecnica e organizzativa di appassionati, famiglie o associazioni. I progetti andranno realizzati entro il 20 dicembre e possono prevedere alberi di Natale e presepi, luminarie natalizie, arredi e allestimenti urbani. La partecipazione al concorso è libera, gratuita e aperta a tutti.



Possono partecipare tutti gli abitanti e i commercianti di Porto Torres che abbelliscano parti esterne della propria abitazione e le attività commerciali. Le spese degli allestimenti sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Il modulo di iscrizione è a disposizione presso l’ufficio Cultura, sport e turismo del comune di Porto Torres in Piazza Umberto I, e dovrà essere riconsegnato al protocollo generale in Piazza Umberto I entro e entro il 20 dicembre 2021. Oppure inviato all'indirizzo pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.



Una giuria di esperti valuterà originalità, illuminazione, eleganza, integrazione con il contesto urbano, creatività e innovazione. I vincitori saranno premiati il prossimo 4 gennaio nella sala consiliare del Comune. Al vincitore un premio da 500 euro, al secondo uno da 300 euro e al terzo da 200 euro. «L'amministrazione crede molto in questo concorso - dichiara l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco - perché valorizza il protagonismo di tutti i cittadini, rendendo più bella Porto Torres. Ringraziamo tutti coloro che si metteranno a disposizione per dare più calore alla festa in questo momento storico così difficile».