Marino (M5s): la Sardegna nella rete Ten-T

OLBIA - «La commissione Trasporti della Camera ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad adottare iniziative affinché l’Unione europea proceda alla rivisitazione della rete Ten-T allo scopo di includere tutta la Sardegna». E’ Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissioni Trasporti della Camera ad annunciare l’importante risoluzione che rappresenta, in termini pratici, un’opportunità unica per l’Isola.



L’istanza di Marino è stata accolta dal proponente della risoluzione, Gianluca Rospi, in sede di riformulazione del provvedimento: «Faccio presente – dichiara il deputato M5S - che la richiesta di inserimento della nostra Isola nei corridoi europei Ten-T figura per la terza volta in un atto parlamentare. In precedenza, infatti, era stata approvata nell’ambito della risoluzione sul “Piano di investimenti per il potenziamento, l’ammodernamento e lo sviluppo delle grandi infrastrutture del Mezzogiorno” e nel rilievi alle priorità riguardo l’utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Auspico – commenta Nardo Marino - che la Regione possa far valere i risultati del lavoro parlamentare e, nelle sue interlocuzioni con il Governo, spinga affinché il traguardo possa essere tagliato nel più breve tempo possibile».



L’inserimento dell’intera Sardegna nella rete dei trasporti trans europei rappresenta un’occasione imperdibile per concretizzare l’idea di rendere l’Isola una grande piattaforma logistica strategica al centro del Mediterraneo. «Risultato - chiude il parlamentare sardo - che sarà possibile ottenere se saremo in grado di utilizzare al meglio i cospicui finanziamenti previsti dall’Unione europea».