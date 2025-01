Cor 14 dicembre 2021 Mercato indegno, sale la protesta

«Vaccaro sembra vivere su Marte» Protestano i commercianti ad Alghero e i consiglieri di opposizione incalzano. «Anche sui Mercati è calato il germe dell’immobilismo». La richiesta urgente d´intervento. Nel 2019 erano stati avviati i lavori di riqualificazione, poi il nulla



ALGHERO - «Lo stato di abbandono dei mercati di Alghero ha oramai superato ogni limite, come testimoniano le lamentele degli operatori, sempre più stanchi. Dopo due anni e mezzo di vuoto nel campo dello sviluppo economico, infatti, è più che comprensibile non avere più alcuna pazienza. Non c’è programmazione alcuna, non ci sono idee, l’assessora leghista Vaccaro sembra vivere su Marte». Da parte di un folto gruppo di consiglieri comunali arriva la richiesta urgente: «L’amministrazione comunale destini almeno 700.000 euro dalle risorse che ha introitato dalla Step, cioè dalle riscossioni, per il mercato civico. Non ci sono più scuse».



Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi ricordano come nel 2019 grazie all’azione dell’Amministrazione di Centrosinistra era stata avviata un’operazione di riqualificazione dei Mercati (investimento di 635 mila euro) con il rifacimento di tutte le facciate esterne su via Cagliari, via Mazzini, via Sassari e via Genova che preludeva a un intervento anche interno ben più ampio. «Si era così dato avvio all’esecuzione di un restyling sul quale aveva puntato l’allora assessora alle Attività produttive, Ornella Piras. Nei cassetti del Comune gli attuali amministratori potranno ancora trovare i progetti elaborati dagli uffici».



«Purtroppo dopo che a giugno 2019 a Porta Terra si è insediato il sindaco Mario Conoci, quei progetti sono stati completamente dimenticati e anche sui Mercati è calato il germe dell’immobilismo. L’attuale delegata allo sviluppo economico, Giorgia Vaccaro, di stretta fiducia del Sindaco e del suo gruppo sardista leghista, dei mercati e di progetti di riqualificazione non si è mai preoccupata, se non con qualche vacua promessa poi caduta nel nulla cosmico. Nel mese di ottobre ha poi annunciato a gran voce un finanziamento di 100 mila euro in arrivo dalla Regione, senza rendersi conto che la cifra è ridicola, per non dire offensiva. Servono subito risorse vere e immediata riqualificazione dei Mercati civici» concludono i consiglieri comunali algheresi.



Nella foto d'archivio: il mercato civico di Alghero