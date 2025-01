S.A. 20 dicembre 2021 Alghero: con l'auto ferisce daino e scappa Nei giorni scorsi è stato recuperato un esemplare sub-adulto di daino investito da un’automobile lungo la strada SS127bis, nei pressi della strada vicinale Bangius



ALGHERO - Un altro incidente nel fine settimana nell'agro di Alghero. Nei giorni scorsi è stato recuperato un esemplare sub-adulto di daino investito da un’automobile lungo la strada SS127bis, nei pressi della strada vicinale Bangius.



L’allarme per la presenza dell’animale ferito a bordo strada è partito da un’automobilista che percorreva la strada in direzione Porto Conte, fermatasi si è resa subito conto che il daino non deambulava dalle zampe posteriori e ha prontamente avvisato il Comando dei Barracelli. Purtroppo, malgrado la presenza di numerosi pezzi di auto lungo la carreggiata, il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro stradale non si è fermato neppure per segnalarne la presenza del daino ferito a bordo strada.



Il personale del Comando Barracelli, quotidianamente impegnato nella vigilanza del Parco di Porto Conte, è intervenuto in pochi minuti con due pattuglie, una delle quali ha trasportato il daino al Centro Recupero Fauna Selvatica di Bonassai dell’Agenzia Forestas per le cure del caso. «Ancora una volta preme ricordare che tutte le arterie del territorio algherese sono investite dal problema relativo alla massiccia presenza di fauna selvatica che può attraversare improvvisamente le strade e causare incidenti, la specie maggiormente coinvolta e il cinghiale a seguire il daino» le parole del Comandante Paddeu.