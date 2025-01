Cor 22 dicembre 2021 Alghero bike sfortunata a Donori Doppio appuntamento per il Ciclocross nella scorsa settimana con il Campionato “Team Relay Staffetta” di Sabato e il “Campionato Regionale Ciclocross”di Domenica Organizzati a Donori dal Team Donori Bike



ALGHERO - Con un briciolo di sfortuna il team Alghero Bike, nonostante aver dato il massimo, non è riuscito a brillare. Durante la staffetta di sabato in cui Luciano Catogno e Luigi Ruiu hanno recuperato bene, con grande grinta anche Monica Pinna e Giovanni Manzottu si sono difesi, ma purtroppo la sfortuna ha volto le spalle a Stefano Piras che ha rotto un pedale della sua bicicletta e ha completato il giro a piedi. Nella giornata successiva, sempre a Donori, Stefano Piras conquista un Terzo Posto nei Master 3 e Giovanni Manzottu Secondo della categoria Master 7. Un po' di sfortuna per Luciano Catogno, Mattia Solferino, Davide Demartis, tutti e tre con problemi tecnici alle biciclette. Per i ragazzi Allievi si segnala la prova di Matteo Sanna e Luigi Caboni, e il podio per Giulia Contini, seconda Donne Allieve.