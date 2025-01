Cor 22 dicembre 2021 Cimitero: estumulazioni a Porto Torres Nel cimitero di via Balai sono scadute diverse concessioni trentennali di tombe e loculi che non sono state rinnovate dai concessionari o dagli eredi aventi diritto. Per questo il Comune ha avviato la procedura di estumulazione ordinaria



Porto Torres - Nel cimitero di via Balai sono scadute diverse concessioni trentennali di tombe e loculi che non sono state rinnovate dai concessionari o dagli eredi aventi diritto. Per questo il Comune ha avviato la procedura di estumulazione ordinaria dei resti mortali contenuti in questi manufatti. I resti ossei che verranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno depositati nell’ossario comune, oppure, se non fossero completamente mineralizzati, saranno avviati a cremazione. Le ceneri, collocate in apposite urne cinerarie, verranno sistemate all’interno dello stesso ossario comune.



Per arrivare a questo provvedimento, è stato necessario effettuare un lavoro di ricerca: individuare i nominativi dei defunti, la data del decesso, l’ubicazione del manufatto e la scadenza della concessione. Poi, dopo averne dato massima diffusione, si è proceduto ad avviare la procedura in considerazione della carenza di posti nella struttura. Chiunque abbia interesse può prendere visione dei relativi atti all’ufficio Gestione Cimiteri e Polizia Mortuaria in via Ponte Romano 55, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 e 30 alle 17.