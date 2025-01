Cor 24 dicembre 2021 Farmacie Pisano & Gutierrez migliore vetrina Farmacie Pisano & Gutierrez Snc vince la seconda edizione di “Natale in vetrina”. Seconda classificata Spano Beauty di Spano Marco e terza Apriti Sesamo 2



SASSARI - Farmacie Pisano & Gutierrez Snc, con 1272 voti, Spano Beauty di Spano Marco, con 993 like, e Apriti Sesamo 2, con 957 voti, sono i tre vincitori della seconda edizione del concorso Natale in vetrina, organizzato dal Comune di Sassari per coinvolgere le attività commerciali nel creare l'aria magica del Natale e far riscoprire a cittadini e visitatori il piacere di passeggiare tra i negozi e ammirare le vetrine. Stamattina a Palazzo Ducale si è tenuta la premiazione, alla presenza del sindaco Nanni Campus e dell'assessora alle Attività produttive Alessandra Corda.



Quest’anno a decretare i vincitori è stato esclusivamente il voto popolare: cittadini e curiosi hanno sancito quale fosse la vetrina più bella mettendo un “like” nella pagina Facebook istituzionale del Comune di Sassari sotto l’opera ritenuta più bella. Altissima la partecipazione dei votanti su Facebook, con migliaia di like collezionati in pochi giorni.



A ritirare la pergamena simbolica del premio da 1500 euro per il primo classificato, Farmacie Pisano & Gutierrez (che nella precedente edizione si era aggiudicata il secondo posto), c'erano Manlio Grandino e Giuseppina Ghisu, per i secondi classificati, Spano Beauty di Spano Marco, che si sono aggiudicati 1000 euro erano presenti Marco Spano e Maria Luisa Mele e per i terzi, Apriti Sesamo 2, con 500 euro, Raffaella Re e Maria Antonietta Pintus. Tutti i concorrenti hanno vestito a festa la loro vetrina, secondo la propria fantasia e libera interpretazione del Natale, che ora resterà allestita fino al 7 gennaio. Tra gnomi, lettere a Babbo Natale, trenini in legno, doni impacchettati, presepi, Babbi Natale e tantissime luci, grazie anche alla mappa pubblicata sul sito del Comune, passeggiare alla loro scoperta sarà una magica caccia al tesoro tutta natalizia.