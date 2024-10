S.A. 27 dicembre 2021 Camera Commercio: cercasi project manager Al via la selezione della figura professionale per il “Centro di Competenza Digitale” in supporto al Servizio di Promozione Economica e Statistica della Camera di Commercio. Le domande di partecipazione entro e non oltre il 14 gennaio



SASSARI - La Camera di Commercio di Sassari è firmataria dell’Accordo di Programma Quadro relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Rete Metropolitana del nord Sardegna, un territorio di città” insieme alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Rete Metropolitana del nord Sardegna e al Parco di Porto Conte (Progetto finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020). L’Ente Camerale, secondo l’accordo, sta mettendo in atto una serie di interventi che rientrano negli ambiti legati ad una migliore competitività delle imprese.



Uno di questi è la selezione della figura professionale di un Project manager per il “Centro di Competenza Digitale” in supporto al Servizio di Promozione Economica e Statistica della Camera di Commercio. La figura del Project manager sarà coinvolta nella gestione operativa delle attività per la realizzazione del progetto e sarà il responsabile del completamento e della qualità dei risultati del progetto di cui tiene sotto controllo tutti gli elementi e i vincoli stabiliti: tempi, budget e risorse.



Tutti i requisiti relativi alla selezione, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda: in mancanza di questi non si potrà essere ammessi alle successive fasi di valutazione e assegnazione del punteggio. Le domande di partecipazione, devono essere trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo cciaa@ss.legalmail.camcom.it entro e non oltre le ore 12 del 14 gennaio 2022.