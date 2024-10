S.A. 29 dicembre 2021 A Vessus una lapide ricordo per due avieri Il Sottotenente Pilota Istruttore Antonio Cano, di Sassari, e l’allievo pilota Giuseppe Laura, di Sanremo, sono stati ricordati oggi con una lapide a loro dedicata in località Vessus, sulla strada Villanova. I due avieri persero la vita il 23 ottobre del 1956



ALGHERO - Il Sottotenente Pilota Istruttore Antonio Cano, di Sassari, e l’allievo pilota Giuseppe Laura, di Sanremo, sono stati ricordati oggi con una lapide a loro dedicata in località Vessus, sulla strada Villanova. I due avieri persero la vita il 23 ottobre del 1956 proprio in quella zona, a bordo del Macchi 414 che si schiantò al suolo.



Oggi si è tenuta la cerimonia di benedizione della lapide, voluta dall’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia, Sezione “Salvatore Pulina”, di Alghero. Alla cerimonia ha presenziato il Vicesindaco Giovanna Caria e hanno partecipato i familiari del sottotenente Cano, la moglie Adriana e il figlio, parenti e amici.



Giovanna Caria ha voluto ricordare i due giovani che persero la vita, ma ha voluto soprattutto ringraziare i componenti dell’Associazione dell’Arma Aeronautica di Alghero che hanno organizzato la cerimonia che riporta alla memoria una tragedia che colpì l’intera città di Alghero, per non dimenticare il merito di due giovani aviatori.



Nella foto: un momento della cerimonia