Alghero: partorisce nel parcheggio dell´ospedale

ALGHERO - Aveva fretta di venire al mondo il bambino che nei giorni scorsi è stato partorito nel parcheggio dell'Ospedale Civile di Alghero. E' accaduto tutto in pochi minuti: la mamma, una giovane donna algherese, intorno alle cinque del mattino ha raggiunto il nosocomio dopo aver sentito a casa le prime contrazioni ma non ha fatto in tempo nemmeno a percorrere quei pochi metri che separano i posti auto al secondo piano della struttura dove sorge il reparto di Ginecologia Ostetricia.



A soccorrerla, nel parcheggio, c'erano i sanitari che sostavano all'esterno di un'ambulanza che l'hanno adagiata nella barella dove qualche secondo più tardi è venuto alla luce un maschietto di quasi 4 chilogrammi. La mamma con il neonato ancora attaccato al cordone ombelicale sono stati portati poi via e assistiti dal personale specializzato.



Stanno entrambi bene e saranno dimessi fra qualche giorno. La nascita è sempre un bel messaggio di ripartenza per una comunità ed è ancor più una bella storia a conclusione di un anno molto difficile per la sanità e salute pubblica, quando la pandemia purtroppo non è solo un ricordo ma è un presente con cui fare ancora i conti.